Пьяный водитель устроил в Севастополе несколько ДТП и пытался сбежать

Накануне вечером на проспекте Героев Сталинграда пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Люди вызвали полицию. Экипажи ДПС бросились в погоню за нарушителем. По дороге он зацепил ещё две машины. Уже на ул. Борисова въехал в грузовую ГАЗель. Водитель выбежал из машины и бросился через дворы наутек. Подробности ДТП радиостанции «Вести ФМ – Севастополь» сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Севастополю Оксана Владышевская.

«Управляя легковым автомобилем Skoda Octavia, водитель двигался по дворовой территории дома №41. Произвёл наезд на пешехода 1974 года рождения, женщину, которая шла по проезжей части слева по ходу движения автомобиля. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и с места ДТП скрылся», – рассказала Владышевская.

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в приёмный покой первой городской больницы с различными травмами.

Сотрудники полиции оперативно задержали пустившегося в бега нарушителя.

Вести ФМ – Севастополь

Фото из группы Автопартнер ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь