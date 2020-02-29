Пьяный мужчина пытался выломать дверь на подстанции скорой помощи в Севастополе

Ночью на подстанцию скорой помощи пытался ворваться неизвестный мужчина. Он требовал, чтобы медработники впустили его, якобы, для оказания медицинской помощи.

Мужчина был пьян, вел себя крайне вызывающе и агрессивно, нецензурно выражался, кричал, пытался сломать входную дверь. На неоднократные просьбы медицинского персонала успокоиться ночной посетитель никак не реагировал. Когда сотрудники подстанции поняли, что самостоятельно угомонить дебошира у них не получится, нажали тревожную кнопку вызова Росгвардии.

По адресу незамедлительно отправился наряд группы задержания. Его сотрудники обнаружили 34-летнего мужчину у подстанции скорой помощи. Свое поведение он объяснить не мог, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Хулигана доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь