Пятидесятиметровая копия флага России будет пронесена по Историческому бульвару

22 августа в 11:30 на Историческом бульваре состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.
Мероприятие организовано Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя, Главным Управлением МЧС России по г. Севастополю при поддержке Российского военно-исторического общества.
Сотрудники государственных органов Севастополя, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества, сотрудники Музея пронесут пятидесятиметровую копию флага России по Историческому бульвару.