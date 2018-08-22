Пятидесятиметровая копия флага России будет пронесена по Историческому бульвару

День ВМФ в Севастополе – 2018



День ВМФ в 2018 году в Севастополе отмечают 29 июля. Традиционно торжества проходят в последнее воскресенье июля на главной базе Черноморского флота. Жизнь города всегда была связана с военным флотом, едва ли не каждый второй житель каким-либо образом связан с флотом. Именно поэтому День ВМФ в Севастополе считается главным праздником лета. Черноморский флот наряду с… читать »