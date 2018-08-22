Пятидесятиметровая копия флага России будет пронесена по Историческому бульвару

22 августа 2018     83
Пятидесятиметровая копия флага России будет пронесена по Историческому бульвару

22 августа в 11:30 на Историческом бульваре состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.

Мероприятие организовано Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя, Главным Управлением МЧС России по г. Севастополю при поддержке Российского военно-исторического общества.

Сотрудники государственных органов Севастополя, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества, сотрудники Музея пронесут пятидесятиметровую копию флага России по Историческому бульвару.

 

 

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