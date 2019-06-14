Пятидневная экспедиция "Артека" по БСТ стартует в Балаклаве

Экспедиция международного детского центра “Артек” по Большой севастопольской тропе стартует в ночь с 16 на 17 июня в Балаклаве, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в пятницу.

«Участниками уникального туристического тест-драйва станут 20 сотрудников детского центра, включая вожатых, тренеров по туризму и проводников. Возглавит экспедицию директор «Артека» Константин Федоренко», – говорится в сообщении.

В мае «Артек» провёл третий Большой туристический слёт на Тороповой даче. В урочище собрались около 1,5 тысяч старшеклассников из регионов России. Также там присутствовали около 80 подростков из более, чем 40 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Египет, Францию.

Большая Севастопольская тропа – пеший туристический маршрут, который состоит из 8 участков, от Балаклавы до Любимовки. В прошлом году маршрут пополнился 10 новыми участками, их общая протяженность – 100 км.

Источник: Вести Севастополя