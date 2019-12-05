Пятилетие отметило подразделение флота, охраняющее север Крыма

Пять лет исполнилось со дня создания 126-ой отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота. Сейчас у нее на вооружении состоит самая современная военная техника.

126-ая отдельная бригада береговой обороны охраняет северные рубежи региона. В этом году военные-контрактники справились со всеми задачами на двусторонних бригадных тактических учениях и получили оценку “хорошо”.

“Очень много достигнуто за эти 5 лет: и в плане жизни, быта военнослужащих, и в плане учебно-материальной базы, которая построена здесь для проведения занятий”, – говорит

командир бригады Антон Живаев. «Они понимают меру своей личной ответственности за судьбу Крыма. Они профессионально подготовлены. Мы точно знаем, что мы под надежной защитой”, – так отозвался о личном составе подразделения первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Торжественный марш прошел под дробь барабанного оркестра и под первым снегом. Он выпадает в этот день каждый год.

Анастасия Калугина, Николай Пырх и Константин Писенко, Вести Крым

Источник: Вести.Севастополь