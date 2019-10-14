Пять единиц техники и 14 человек тушили пожар в СНТ «Скиф»

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю в 17:06 14 октября.

В садовом товариществе «Скиф», в районе мыса Фиолент горел частный дом. По указанному адресу на место прибыли огнеборцы.

Выяснилось, что горит кровля отдельно стоящего садового дома площадью 50 квадратных метров. Людей в помещении не обнаружено. Пожар удалось полностью ликвидировать к 18:12. В работах были задействованы пять единиц техники и 14 человек личного состава.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь