Пять случаев контактного мошенничества зарегистрировано в Севастополе с начала года

Об этом в интервью Вести ФМ рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, капитан полиции Андрей Яблоков.

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По его словам, два раза злоумышленники проникали в квартиры под видом социальных работников, а затем с помощью сообщников совершали хищение имущества и денежных средств. Был случай, когда пенсионеру подбросили на улице кошелёк и вынудили отдать собственные сбережения, убеждая что из кошелька пропали деньги. Ещё два человека лишились денег и украшений, потому что с них, якобы, сняли порчу.

«Мошенницы подходят к своей жертве на улице, в основном возле больниц, церквей, прилегающих территорий. Одна из них заводит разговор, говорит, что якобы на будущую жертву наложена порча, родовое проклятье. В это время подходит вторая, якобы, уже ранее исцелённая. Говорит, что её вылечили, но основной причиной проблемы являются деньги либо дорогое имущество, золотые украшения. С ними надо расстаться», – рассказал Яблоков.

Старший оперуполномоченный также привёл примеры, когда преступники представлялись сотрудниками банка и предлагали льготное кредитование или замену старых денежных знаков на новые. Зафиксированы случаи, когда к пенсионерам злоумышленники приходили под видом почтальонов или представителей газовой службы.

Андрей Яблоков просит севастопольцев соблюдать меры предосторожности.

«Попросите документы, перепишите данные, серию и номер документа, удостоверяющего личность и принадлежность к организации. Позвоните в социальную или коммунальную службы и уточните информацию об этом сотруднике. Сообщите родственникам, что к вам пришёл незнакомый человек», – советует полицейский.

Гость Вести ФМ подчеркнул, задержать мошенников можно по горячим следам, если вы позвоните по телефону 102. Обращайтесь в полицию и в том случае, если не поддались на обман, но можете сообщить правоохранителям приметы мошенников.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь