Пять философских тем предложили 11-классникам для итогового сочинения

Темы испытания – всего их пять – ученики узнали за 15 минут до начала экзамена. Заранее в Министерстве просвещения озвучили только направления – надежда и отчаяние, добро и зло, гордость и смирение, Он и Она. Дополнительно – роман “Война и мир”.

Сегодня две с половиной тысячи одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение, без которого невозможен допуск к участию в государственной итоговой аттестации.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья могли выбрать изложение – в Севастополе таких оказалось семеро. На написание творческой работы школьникам дали четыре часа. Среди критериев оценок – логика, грамотность, аргументация. Еще одно условие – в сочинении должно быть не менее 250-ти слов.

«Пункты проведения экзаменов увеличиваются каждый год на два учреждения. На сегодняшний день это 18 школ из 61-ой. В этом году еще два учреждения будут добавлены к проведению государственной итоговой аттестации. Сегодня у нас пишут только выпускники этого года», – сообщила Елена Богомолова – директор департамента образования и науки г. Севастополя, председатель государственной экзаменационной комиссии.

Проверять работы будут специальные комиссии, созданные в образовательных учреждениях. Результаты итогового сочинения станут известны не позднее 18 декабря. Тем, у кого в этот раз получить допуск не получится, дадут ещё две попытки – в феврале и мае. В прошлом году положительную оценку в Севастополе получили все.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь