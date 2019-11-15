Пять человек пострадали в ДТП на дороге Севастополь – Инкерман

Микроавтобус с пассажирами столкнулся со стоящим автовозом, перевозившим автомобили Газель.

В районе пятого километра дороги Севастополь – Инкерман произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Водитель 1976 года рождения, управляя машиной, в которой находились шесть пассажиров, выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся со стоящим грузовиком, перевозившим автомобили Газель.

В результате четыре пассажира и водитель микроавтобуса получили травмы. По предварительной версии, аварии способствовало переутомление водителя, который пять часов находился за рулём в тёмное время суток.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь