Пять человек пострадали в ДТП на дороге Севастополь – Инкерман

15 ноября 2019     18
Пять человек пострадали в ДТП на дороге Севастополь – Инкерман

Микроавтобус с пассажирами столкнулся со стоящим автовозом, перевозившим автомобили Газель.

В районе пятого километра дороги Севастополь – Инкерман произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Водитель 1976 года рождения, управляя машиной, в которой находились шесть пассажиров, выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся со стоящим грузовиком, перевозившим автомобили Газель.

В результате четыре пассажира и водитель микроавтобуса получили травмы. По предварительной версии, аварии способствовало переутомление водителя, который пять часов находился за рулём в тёмное время суток.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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