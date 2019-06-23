Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

23 июня 2019     48
Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Сегодня утром в районе поворота на село Марьяновка Красногвардейского района произошла авария с участием автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter», сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в воскресенье.

«Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием в Крыму, пострадали пять человек», – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым информационному агентству РИА Новости.

Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

В устранении последствий ДТП задействованы 11 человек и 5 единиц техники.

Сотрудники полиции и ГИБДД устанавливают все причины происшествия.

Источник: Вести.Севастополь

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