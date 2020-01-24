Работающим пенсионерам Севастополя рассказали, как при увольнении получить страховую пенсию с учетом индексации

24 января 2020     16
Работающим пенсионерам Севастополя рассказали, как при увольнении получить страховую пенсию с учетом индексации

С 1 января 2020 года страховые пенсии в России выросли на 6,6%. В то же время с 2016 года страховая пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета индексации. Выплата индексации положена только в том случае, если человек оставляет работу.

Пенсии же по государственному обеспечению, включая социальные, индексируются ежегодно с 1 апреля независимо от того, работает пенсионер или нет.

В консультационном пункте, открывшемся на базе центральной городской библиотеки им. Толстого, представители Прокуратуры и отделения Пенсионного фонда провели совместный выездной прием жителей города.

Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР Наталия Васильева рассказала об индексации пенсий пенсионерам, уволившимся с работы.

Она объяснила, что пенсионеру не нужно подавать заявление о прекращении трудовой деятельности, чтобы ему проиндексировали страховую часть пенсии, поскольку работодатель ежемесячно предоставляет в ПФР сведения о числящихся у него работниках.

Когда пенсионер увольняется, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех коэффициентов индексаций. В 2020 году пенсионер получит полную пенсию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Наталия Васильева привела пример, когда пенсионер увольняется в январе 2020 года. Так, в феврале в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще работал в январе. В марте поступит отчетность, где он работающим уже не числится. В апреле ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации. И в мае пенсионер получит полный размер пенсии и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за февраль, март и апрель. То есть полный размер пенсии будет выплачиваться спустя 3 месяца после увольнения, и они будут компенсированы, сообщила пресс-служба Отделения ПФР.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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