Работа для женщин: в Центре занятости провели ярмарку вакансий

Агент по закупкам, горничная, менеджер, швея, закройщик, секретарь суда, кухонный работник, уборщик, помощник воспитателя, медсестра по физиотерапии – такие вакансии предложили сегодня жительницам Севастополя в Центре занятости.

Больше половины безработных, состоящих на бирже труда, это женщины. И на ярмарке собрали те вакансии, которые работодатели готовы предложить именно представительницам слабого пола.

Женщины смогли напрямую пообщаться с работниками кадровых служб предприятий, выяснить условия труда и зарплату. Правда, по большинству представленных вакансий она составляет в среднем 20 тысяч рублей.

Те, кто пришел сегодня на ярмарку, могли воспользоваться и услугами всероссийского портала trudvsem.ru, где собраны вакансии со всей страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь