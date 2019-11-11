Работа эвакуаторов спровоцировала пробку на улице Шмидта

Поток машин в сторону проспекта Генерала Острякова остановился.

Из-за эвакуаторов сегодня образовалась пробка на Шмидта. А ведь именно по этой улице многие автомобилисты пытаются объехать другой затор – на Большой морской. Три специальных транспортных средства в борьбе с недобросовестными водителями начали грузить машины посреди проезжей части, затрудняя движение остальных. Так в сторону проспекта Генерала Острякова, не в час пик, тоже образовалась пробка. Транспортный коллапс вызвало перекрытие полос движения на улице Большой Морской.

От площади Лазарева до перекрёстка с улицей Адмирала Октябрьского сегодня утром люди ехали больше получаса. И хотя на время ремонта улицы закрыта одна из остановок, в обед пробка растянулась больше, чем на километр.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь