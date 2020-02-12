Работникам «Севморпорта» в полном объеме выплатили долги по зарплате

23 работника «Севастопольского морского порта» получили начисленную, но не выплаченную заработную плату на общую сумму 380 тысяч рублей.

В прошлом году в городскую транспортную прокуратуру поступило 23 обращения от работников «Севморпорта», которым не была выплачена зарплата. После направления в суд заявлений на выдачу приказа о взыскании задолженности, ситуация разрешилась в пользу пострадавших. Трудовые права работников восстановлены – задолженность была погашена полностью. Сумма денежных выплат составила 380 тысяч рублей.

Как сообщает ведомство, за прошлый год года в Севастопольскую транспортную прокуратуру поступило 146 обращений, из которых 88 разрешено, еще 42 направлено на разрешение в другие ведомства и одно обращение возвращено заявителю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь