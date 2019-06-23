Работу очистных сооружений на Фиоленте проверяет Севприроднадзор

23 июня 2019     16
Работу очистных сооружений на Фиоленте проверяет Севприроднадзор

Локальные канализационные очистные сооружения на мысе Фиолент угрожают чистоте почвы и моря. С такими опасениями в надзорные ведомства обратились жители этого района. По словам севастопольцев, по время сильного ливня 7 июня, очистные переполнились и нечистоты вылились за пределы сооружений. Состояние местности на выездном совещании обсуждали специалисты Севприродназдора, Роспотребнадзора, Водоканала, представители общероссийского народного фронта и депутаты.

 Они осмотрели не только очистные, но и береговую линию: трубопровод выходит в море. И ничего критического, визуально, не обнаружили. Ранее специалисты Севприроднадзора уже выезжали на место.

«По результатам обследований выявили следы сброса сточных вод. На сегодняшний день по данному факту проводятся контрольно-надзорные мероприятия. ГБУ “Экоцентр” произведен отбор проб почвы на содержание веществ», – сказала Юлия петрова, начальник отдела геологического надзора за водными ресурсами “Севприроднадзора”.

Затем надзорные ведомства примут решение, как воздействовать на владельца очистных. А общественники проведут еще одно совещание. Туда пригласят и представителя компании-застройщика жилого комплекса и балансодержателя сооружений. Участники встречи обсудят, в том числе, как предотвратить переполнение очистных.

Источник: Вести.Севастополь

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