Работу свободной экономической зоны обсудили налоговики и предприниматели Севастополя

24 июля 2019     19
Работу свободной экономической зоны обсудили налоговики и предприниматели Севастополя

Работу компаний в рамках свободной экономической зоны республики Крым и Севастополя сегодня обсудили за круглым столом. По данным Федеральной налоговой службы, участниками СЭЗ стали больше 400 организаций. И в прошлом году на их долю пришлись 17% налоговых отчислений региона в консолидированный бюджет России. Вместе с тем, три четверти участников СЭЗ не выполнили условия по капитальным вложениям. Почти половина компаний не создавала новых рабочих мест. В результате бюджет Севастополя недополучил больше 110 миллионов рублей НДФЛ.

«Существует некая проблематика в деятельности СЭЗ  в части применения пониженных ставок страховых взносов по обособленным подразделениям, находящимся на территории республики Крым, – говорит  Юлия Белостоцкая, заместитель руководителя управления ФНС по г.Севастополю. – ФНС видит один способ разрешения этой проблемы. В инвестдоговоре у нас с вами будет прописано зона деятельности – это город Севастополь и республика Крым и соответственно необходимо заключение 2 договоров с контролирующими организациями».

На встрече также обсудили внедрение онлайн-касс. Они подключены к общероссийской системе контроля, которая автоматически анализирует выручку компаний на основе выданных чеков. Значительные изменения выручки проверяет налоговая служба. В Севастополе онлайн-кассы используют больше 14 тысяч налогоплательщиков. С июля эту систему обязаны внедрить работники общепита, торговли и услуг, не использующие наёмный труд.

А с июля 2021 года пользоваться онлайн-кассами обяжут предпринимателей, которые сами производят и продают продукцию, не привлекая наёмных работников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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