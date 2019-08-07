Работы в парке "Учкуевка" на Северной стороне выполнены на 80%

Работы по благоустройству в парке “Учкуевка” на Северной стороне выполнены на 80%, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в среду.
По итогам осмотра парка наблюдательный совет отметил хорошее качество проведенных работ
«Мы посмотрели ход проведения работ по всему парку – в целом нас все устраивает. Работы проводятся качественно и в соответствии с проектом. Высказали небольшие замечания, в части сохранности зеленых насаждений», – отметил глава наблюдательного совета Артем Гайдук.
На данный момент в парке завершается мощение плитки, пуско-наладочные работы, а также ведутся работы по заливке фундамента для павильонов.
Полностью закончить работы планируется в октябре текущего года.
Источник: Вести.Севастополь