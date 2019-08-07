Работы в парке "Учкуевка" на Северной стороне выполнены на 80%

Полностью закончить работы планируется в октябре текущего года.

На данный момент в парке завершается мощение плитки, пуско-наладочные работы, а также ведутся работы по заливке фундамента для павильонов.

«Мы посмотрели ход проведения работ по всему парку – в целом нас все устраивает. Работы проводятся качественно и в соответствии с проектом. Высказали небольшие замечания, в части сохранности зеленых насаждений», – отметил глава наблюдательного совета Артем Гайдук.

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