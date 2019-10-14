Работы в сквере 60-летия СССР планируют завершить к декабрю

Работы в сквере 60-летия СССР завершены на 90%. Об этом заявили в подрядной организации.

Сейчас в сквере почти полностью обустроены пешеходные и беговые дорожки, чаша фонтана, система автоматического полива, детские и спортивные площадки, установлены лавочки и урны. Рабочие приступили к монтажу опор освещения: их в парке будет больше 250-ти. Через два дня начнётся высадка растений: деревьев, кустарников, зеленой изгороди – всего около девяти тысяч саженцев.

В парке оборудована и площадка для выгула собак. При этом гулять с животными в других частях зелёной зоны запретят, а нарушителей будут штрафовать.

«Будем работать рейдово, с участковыми, будем применять какие-то действия к тем людям, которые не уважают окружающих, не уважают детей, выгуливают собак не в тех местах. Мы сейчас выносим это на рассмотрение наших депутатов», – говорит и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Общая площадь сквера – 5,5 гектара. Стоимость реконструкции – 187 миллионов рублей. Завершить работы должны к первому декабря. Зона отдыха, как рассказал Евгений Горлов, будет оборудована и для маломобильных горожан. А в 2020-м году власти планируют благоустроить и дворы вокруг сквера. Ранее в прилегающих домах был проведён капитальный ремонт фасадов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь