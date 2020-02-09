Работы на Большой Морской входят в активную фазу

Начало действовать соглашение, по которому оперативно изучать находки, сделанные во время реконструкции Большой Морской, будут учёные «Херсонеса Таврического». Ремонтные работы входят в активную фазу, причём на всём протяжении улицы. Началась установка новых световых опор. А уже с 10 февраля в центре Севастополя снова изменится схема движения.

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С понедельника ещё один участок центра города выпадает из схемы дорожного движения для всех видов транспорта. Это улицы Шмидта и Очаковцев, а также часть улицы Адмирала Октябрьского до Большой Морской. В это время на центральной улице будут работать со светом. Планируют обновить более 150 светильников – их сделали в Санкт-Петербурге. Внешне конструкции – копии советских, но более функциональные.

«Сеть растяжек, кабелей будет демонтирована. Все необходимые коммуникации будут проложены в уже смонтированной и обслуживаемой кабельной канализации. Контактная сеть для обеспечения работы общественного транспорта города будет подвешена на специальные кронштейны», – рассказывает ответственный за электрическое хозяйство ООО «Горстройпроект» Александр Суховерх.

В новые опоры уже при установке закладывают резервные каналы для сетей. В будущем в них возможно встроить кабель системы видеонаблюдения или дополнительный электрический. Рядом со строителями работают и учёные. Первая находка недели на площади Лазарева – довоенные рельсы. В конце девятнадцатого века в этой части Севастополя сходились несколько трамвайных маршрутов. Пути разрушили во время Великой Отечественной войны и после не восстанавливали.

«Необходимо будет подрядной организации заключить договор со специализированной организацией для изучения данного объекта. Изучая источники, изучая историю, изучая карты. Изучая то, что здесь было не только по данным археологии, но и по данным истории», – поясняет заместитель начальника Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова.

Здесь же найдены фрагменты старинного здания. Севастопольские краеведы предположили, что это часовня Святого Николая. Отсюда первое название площади Лазарева – Площадь с часовней. По другой версии, это – фрагменты дома купца Хлудова. Определять ценность находок теперь будут музейные сотрудники.

«Заключён договор с Херсонесом на постоянное сопровождение всех работ, которые здесь ведутся. И любые находки, любые сомнительные раскопки, которые будут проявляться, будут быстро изучаться», – отмечает заместитель губернатора Владимир Базаров.

Чтобы изучить потерну под площадью Ушакова, у археологов ушло четыре дня. Первые предположения, что это – водовод к водозаборной колонке времён, когда площадь называлась Фонтанной, не оправдались. Следов воды не обнаружили, зато нашли фрагменты трамвайного кабеля. Подтверждение отыскали в севастопольском архиве.

«Дело конца XIX-начала XX века бельгийского акционерного общества «Трамваи и освещение». Причём сохранились даже чертежи желобов, которые использовались для прокладки кабеля», – делится доцент кафедры истории Севастопольского государственного университета Семён Осиповский.

На следующей неделе изучение объекта завершат с применением специальной техники. Учёные сделали вывод: объект для них интересен, но серьёзного исторического значения у него нет. Как и у остальных сделанных на сегодняшний день открытий.

Евгения Квашнина, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь