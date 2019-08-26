Работы на коллекторе в Голубой бухте завершатся через два дня

Хомут на трубе канализационного коллектора в Голубой бухте установлен, доложил сегодня на аппаратном совещании в правительстве и.о. заместителя губернатора Владимир Базаров. Выбросы прекращены уже процентов на 90.

Осталось сделать герметизацию. Работы, по словам Базарова, закончатся в течение 2 дней. Ветра и шторма не ожидается, и погода позволит их завершить.

Разлом канализационного коллектора на расстоянии в 750 м от берега и на глубине в 35 м образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. И на протяжении 16 лет содержимое канализации попадало в море. В начале августа после появления в Интернете снимков из космоса с изменением цвета морской воды в месте разлома этой проблемой вплотную занялся врио губернатора Михаил Развожаев. Он планировал, что все работы завершатся уже 16 августа, но был сильный ветер, море штормило, и ремонт затянулся на две недели.

Как оказалось, на проблему, которую не могли решить полтора десятилетия, нужно потратить три недели времени и миллион рублей.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь