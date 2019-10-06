Работы художников фестиваля «Лигурийские сезоны» передадут в музеи Севастополя и Москвы

Художники из Италии и Севастополя накануне представили на выставке свои работы, написанные в ходе совместного пленэра в Крыму. В СЦКИ можно увидеть около 40 пейзажей, которые создали четыре художниками из Лигурии и шесть из Севастополя.

Как отметил на открытии экспозиции председатель правления Творческого Союза художников Севастополя Сергей Берлов, главная идея пленэра была в том, чтобы гости посетили места в Крыму, связанные с историей Италии – в средние века генуэзцы основали на полуострове колонии, построили крепости, активно занимались сельским хозяйством и торговлей.

“Разница между работами итальянцев и наших художников, конечно, есть. Акварели, например, у них более классические, но есть у итальянцев работы и в очень оригинальной технике. У нас масляная техника, работы носят более импрессионистический характер”, – заявил Берлов в интервью ТАСС.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь