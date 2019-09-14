Рабочий погиб при строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту

По факту смертельного ЧП на площадке железнодорожного подхода со стороны Керчи проводится проверка.
«По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка», – сообщает Крыминформ.
Возможной причиной гибели называется обрушение части железнодорожного тоннеля. Ещё один рабочий сумел самостоятельно выбрался из-под завала.
Подчёркивается, что родственникам строителя будет оказана вся необходимая помощь.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: most.life
Источник: Вести.Севастополь