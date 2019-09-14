Рабочий погиб при строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту

Подчёркивается, что родственникам строителя будет оказана вся необходимая помощь.

Возможной причиной гибели называется обрушение части железнодорожного тоннеля. Ещё один рабочий сумел самостоятельно выбрался из-под завала.

По факту смертельного ЧП на площадке железнодорожного подхода со стороны Керчи проводится проверка.

Что происходит с газификацией севастопольских сёл? В воскресенье в 8 часов 40 минут на телеканале Россия в эфир выйдет итоговая программа «Вести Севастополь. События недели». – …



Матвиенко выдвинут в сенаторы Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после вступления в должность намерен выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко. …



Врио губернатора Севастополя будет работать с представителями всех партий Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поздравил депутатов Законодательного собрания с избранием и заявил, что готов работать со всеми политическими партиями города. Об …



Стало известно число погибших в ДТП в Ярославской области МЧС России опубликовало информацию о количестве погибших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ с грузовой машиной MAN в Ярославской области. “По …

