Рабочий погиб при строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту

14 сентября 2019     22
Рабочий погиб при строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту

По факту смертельного ЧП на площадке железнодорожного подхода со стороны Керчи проводится проверка.

«По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка», – сообщает Крыминформ.

Возможной причиной гибели называется обрушение части железнодорожного тоннеля. Ещё один рабочий сумел самостоятельно выбрался из-под завала.

Подчёркивается, что родственникам строителя будет оказана вся необходимая помощь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: most.life

Источник: Вести.Севастополь

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