Радиолокационную станцию «Воронеж-СМ» построят под Севастополем

Радиолокационную станцию (РЛС) “Воронеж-СМ” построят под Севастополем до конца 2020 года, об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме “Армия-2019” информационному агентству ТАСС.

«К декабрю 2020 года станция в Крыму должна быть сдана», – сказал он, добавив, что в случае задержки подписания контракта сроки сдачи станции будут перенесены.

Контракт на строительство РЛС планируется заключить до конца 2019 года.

Станция будет отслеживать самолёты, спутники и ракеты разных типов вплоть до Гибралтара. В сложившейся напряженной ситуации на Ближнем Востоке и при высокой активности НАТО эксперты считают необходимыми современные РЛС на средиземноморском направлении.

Строительство станции стало возможным после запуска Таврической и Балаклавской ТЭС, которые смогут обеспечивать её достаточным количеством электроэнергии.

Источник: Вести.Севастополь