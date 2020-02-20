Разведчики Черноморского флота захватили «языка» и технику условного противника

На полигоне Ангарский сегодня прошли учения разведывательных подразделений Черноморского флота. В ходе тренировки военные отрабатывали элементы боевой подготовки.

На первом этапе разведгруппы скрытно покинули территорию неприятеля с добытыми сведениями и провели захват в плен «языка». В последующем выполнили боевую стрельбу по мишенным позициям, прошли специальную полосу разведчика и выполнили эвакуацию условно раненого военнослужащего.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь