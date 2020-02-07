Разведчики Черноморского флота отрабатывают боевые навыки на полевых сборах

Военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота приступили к проведению практических занятий в условиях, приближенных к боевым.
Разведчики выполнили учебные задачи в условиях ведения боевых действий и сдали нормативы по посадке и десантированию с вертолета.
Кроме этого, военнослужащие отработали задачи по организации наблюдательных постов, разведывательных задач и засад, бесшумного передвижения и маскировки.
В рамках полевого сбора были проведены и контрольные стрельбы. Бойцы совершенствуют навыки применения штатного стрелкового оружия и специальных технических средств разведки, в том числе использование комплекса КРУС «Стрелец».
«Стрельбы у нас проводятся еженедельно, не менее двух в неделю. Личный состав стреляет стабильно на оценку не ниже «хорошо». Мы постоянно совершенствуем боевые навыки личного состава по таким предметам как физическая подготовка, инженерная подготовка и огневая. Согласно расписанию занятий, программа боевой подготовки будет выполнена в полном объеме», – рассказал командир разведывательно-десантной роты капитан Роман Федюн.
По словам офицера, в сборах разведывательных подразделений было задействовано более 100 военнослужащих.
Сборы продлятся до конца недели.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь