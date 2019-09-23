Разведчик- беспилотник снова замечен у берегов Крыма

Мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что сегодня утром у берегов Крыма был замечен американский разведывательный беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk. В прошлый раз он был здесь 30 августа.

Беспилотник поднялся в воздух около половины седьмого утра с итальянской базы Сигонелла и взял курс в сторону Крыма через Болгарию и Румынию. Уже в 9:20 он был в воздушном пространстве Украины, а в 10:35 начал мониторинг линии разграничения на Донбассе. В 16:00 его заметили уже около крымского побережья.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь