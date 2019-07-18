Развитие Севастополя Михаил Развожаев обсудил с вице-премьером Дмитрием Козаком

Накануне в Москве врио губернатора города встретился с Дмитрием Козаком, заместителем председателя Правительства страны. Говорили о расширении медицинских учреждений – строительстве новых больничных корпусов.
«Обсудили проблемные вопросы: строительство больницы скорой помощи, инфекционной больницы и онкологического диспансера в Севастополе. Деньги на эти важные объекты предусмотрены федеральной целевой программой социально–экономического развития полуострова, – написал ночью 17 июля на своей странице в Инстаграме Михаил Развожаев. – Изложил свои соображения, в том числе и те, о которых мне сказали севастопольцы».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото из Инстаграма Михаила Развожаева
Источник: Вести.Севастополь