Развитие Севастополя Михаил Развожаев обсудил с вице-премьером Дмитрием Козаком

«Обсудили проблемные вопросы: строительство больницы скорой помощи, инфекционной больницы и онкологического диспансера в Севастополе. Деньги на эти важные объекты предусмотрены федеральной целевой программой социально–экономического развития полуострова, – написал ночью 17 июля на своей странице в Инстаграме Михаил Развожаев. – Изложил свои соображения, в том числе и те, о которых мне сказали севастопольцы».

Накануне в Москве врио губернатора города встретился с Дмитрием Козаком, заместителем председателя Правительства страны. Говорили о расширении медицинских учреждений – строительстве новых больничных корпусов.

Российского миллиардера засудят за препараты для потенции Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Игоря Воробья, торговавшего препаратами для усиления потенции и не заплатившего налоги. Об этом …



Определить будущее: почему без налоговых льгот Арктику не поднять Россия — страна, входящая в тройку мировых лидеров по добыче нефти и газа. Объемы производства углеводородов в последние годы стабильно …



Права работающих по найму в Севастополе Споры о восстановлении на работе – один из наиболее распространенных видов трудовых споров, рассматриваемых судами. Помочь найти выход из такой …



Погода в Севастополе и Крыму 18 июля По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в городе переменная облачность Переменная облачность. Без осадков. …

