Развожаева выбрали секретарем регионального отделения «Единой России»

25 октября 2019     6
Развожаева выбрали секретарем регионального отделения «Единой России»

Михаил Развожаев сегодня возглавил Севастопольское отделение «Единой России». Решение было принято единогласно на девятой Конференции регионального отделения Партии. На этом посту временно исполняющий обязанности губернатора города сменил Депутата государственной думы России Дмитрия Саблина, который был секретарем регионального отделения с января 2019 года. Он сказал, что не уйдет из севастопольской команды партии. Время, проведенное в Севастополе, он назвал лучшим годом своей жизни. 

Ранее Президиум Генерального совета партии согласовал назначение руководителей 13 субъектов России секретарями реготделений. Председатель Единой России Дмитрий Медведев сообщил, что инициаторами стали сами главы регионов и отметил, что такое решение создаст новый канал коммуникации между исполнительной и законодательной властью и жителями. 

“На самом деле это честно и по отношению к жителям, это честно и по отношению к избирателям к нашим, и это создает дополнительный канал коммуникации, потому что партия представлена на всех уровнях, от поселковых советов, местных советов – и для губернатора это дополнительный канал коммуникации”, – считает Андрей Турчак – секретарь Генерального совета партии «Единая Россия». 

“Я работал с представителями партии, которые были во дворах, которые встречались с людьми, я также точно отвечаю за все то, что было адресовано партии, и сегодня совершенно точно я должен иметь возможность вместе с партией эти обязательства выполнить. И представить людям к началу той компании, которая у нас будет в следующем политическом цикле”, – заявил Михаил Развожаев. 

По словам Михаила Развожаева, в программе партии около двух тысяч конкретных задач, исполнение которых уже заложено в бюджет города на следующий год.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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