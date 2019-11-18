Развожаеву доложили, что сделано по жалобам горожан в соцсетях

18 ноября 2019     6
Развожаеву доложили, что сделано по жалобам горожан в соцсетях

Неделю назад на аппаратном заседании правительства врио Севастополя Михаил Развожаев поручил органам исполнительной власти изучить обращения жителей по благоустройству, которые те высказали в социальных сетях.

В частности, речь шла о пешеходном переходе на улице Кесаева в районе школы №58, где стёрлась разметка, а также о ситуации с мусорными контейнерами в районе школы №9 на Северной стороне. Сегодня и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе очередного заседания городского правительства  доложил о результатах работы по этому направлению.

“Севастопольскому Автодору” выдано предписание о приведении разметки в соответствие. На сегодняшний момент разметка полностью нанесена. Контейнеры, которые находились у нас возле школы, были перенесены к трансформаторной подстанции. Заключен муниципальный контракт, будет организована контейнерная площадка к середине декабря”, – сообщил Горлов.   

По словам чиновника, в течение прошедшей недели было выдано 215 предписаний за нарушение правил благоустройства юридическим и физическим лицам. Все задачи, которые были поставлены главой города, были выполнены, резюмировал Евгений Горлов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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