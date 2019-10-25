Развожаев готов возглавить региональное отделение «Единой России»

Сегодня в зале «Адмирал» отеля «Севастополь» состоится первый этап девятой Конференции Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Туда приглашен врио губернатора Михаил Развожаев. Также ожидается, что на заседании будет присутствовать секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Накануне лидер «Единой России» Дмитрий Медведев провёл заседание с временно исполняющими обязанности глав регионов и кандидатами в секретари региональных отделений партии. Медведев призвал прекратить практику участия кандидатов, поддерживаемых «единороссами», в выборах в качестве самовыдвиженцев.

«У нас есть коллеги, которые ни один год возглавляют свои субъекты, есть те, кто совсем недавно избрались, а есть те, кому еще предстоит избраться (как Михаилу Развожаеву в 2020 году). Как нам кажется (и Председатель Партии об этом сказал), пришло время объединить усилия. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной Думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов», – заявил Андрей Турчак.

Он также сообщил, что Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей региональных отделений. Так Севастопольское отделение «Единой России» предложено возглавить Михаилу Развожаеву.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке: «Я принял решение, как и мои коллеги, возглавляющие разные регионы страны, выдвинуть свою кандидатуру на пост секретаря регионального отделения партии в Севастополе».

По словам Михаила Развожаева, в программе партии более двух тысяч конкретных задач, которые уже стали частью бюджета города на следующий год. Глава города рассчитывает на поддержку как со стороны власти, так и со стороны горожан.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь