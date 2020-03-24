Развожаев заверил, что находки на Большой Морской будут законсервированы

Археологические объекты, обнаруженные во время реконструкции Большой Морской, не будут музеефицированы, станут объектами показа, но их законсервируют для дальнейшего изучения, сообщил на встрече с главными редакторами севастопольских телеканалов врио губернатора Севастополя. Она прошла накануне в новом Медиацентре Севастополя на улице Ленина.

Он рассказал, что все находки изучены и составлены их паспорта. Речь идет об остатках кладки старинного здания и подземном ходе на площади Лазарева, потерне на площади Ушакова, а также бункере под бронеколпаком и колодце напротив кинотеатра “Победа”.

“Максимально бережно поставлена задача к этим вещам относиться. Точно ничего не будет разрушено, – заверил Михаил Развожаев. – В конце реконструкции Большой Морской я попросил коллег из Херсонеса сделать большой доклад об итогах археологического изучения. Всё, что может быть сохранено и законсервировано, будет сохранено и законсервировано, чтобы в дальнейшем перейти к изучению. Но по Большой Морской такого, что можно сделать частью современной жизни, интерьера, таких находок не найдено. По Хрустальному, возможно, так и получится, когда закончится изучение”.

На мысе Хрустальный, на участке, где должен быть построен музей в честь защитников Севастополя, строители обнаружили каменные укрепления, которые могут быть фрагментами береговой батареи, а также ядра, пули времён Крымской войны и фрагменты мортирных бомб. Так как эта территория будущего музея, есть вероятность, что часть экспозиции будет устроена под открытым небом и в нее войдут обнаруженные сооружения.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь