Развожаев заверил, что находки на Большой Морской будут законсервированы

24 марта 2020     8
Развожаев заверил, что находки на Большой Морской будут законсервированы

Археологические объекты, обнаруженные во время реконструкции Большой Морской, не будут музеефицированы, станут объектами показа, но их законсервируют для дальнейшего изучения, сообщил на встрече с главными редакторами севастопольских телеканалов врио губернатора Севастополя. Она прошла накануне в новом Медиацентре Севастополя на улице Ленина. 

Он рассказал, что все находки изучены и составлены их паспорта. Речь идет об остатках кладки старинного здания и подземном ходе на площади Лазарева, потерне на площади Ушакова, а также бункере под бронеколпаком и колодце напротив кинотеатра “Победа”. 

“Максимально бережно поставлена задача к этим вещам относиться. Точно ничего не будет разрушено, – заверил Михаил Развожаев. – В конце реконструкции Большой Морской я попросил коллег из Херсонеса сделать большой доклад об итогах археологического изучения. Всё, что может быть сохранено и законсервировано, будет сохранено и законсервировано, чтобы в дальнейшем перейти к изучению. Но по Большой Морской такого, что можно сделать частью современной жизни, интерьера, таких находок не найдено. По Хрустальному, возможно, так и получится, когда  закончится изучение”. 

На мысе Хрустальный, на участке, где должен быть построен музей в честь защитников Севастополя, строители обнаружили каменные укрепления, которые могут быть фрагментами береговой батареи, а также ядра, пули времён Крымской войны и фрагменты мортирных бомб. Так как эта территория будущего музея, есть вероятность, что часть экспозиции будет устроена под открытым небом и в нее войдут обнаруженные сооружения. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Новая Зеландия введет ипотечные каникулы из-за коронавируса
Новая Зеландия введет ипотечные каникулы из-за коронавируса

Правительство Новой Зеландии планирует предоставить кредитные каникулы ипотечникам и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом заявили премьер-министр …


Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса
Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса

В Чечне впервые в России закрыли все рестораны и кафе из-за угрозы распространения коронавируса. На территории республики выявили трех человек …


Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео
Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео

@LuckyDevil_PDX / Twitter В американском городе Портленд, штат Орегон, танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом. Об …


Для полного закрытия Севастополя на карантин нет оснований
Для полного закрытия Севастополя на карантин нет оснований

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев считает, что для закрытия города на сегодняшний день нет оснований. На пресс-конференции для главных редакторов …


Севастопольцы и крымчане входили в состав международной группы хакеров
Севастопольцы и крымчане входили в состав международной группы хакеров

Задержана группа торговцев данными кредитных карт, полученными в результате взлома учётных записей владельцев. В группу входили граждане России, Литвы и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты