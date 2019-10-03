Развожаев извинился перед севастопольцами за аварийное отключение газа

3 октября 2019     24
Развожаев извинился перед севастопольцами за аварийное отключение газа

За то, что центр Севастополя на сутки остался без газа, пришлось извиняться главе города. Накануне днем при выполнении земляных работ для установки опор освещения на улице Советской подрядчик начал бурить без представителя «Севастопольгаза» и повредил подземный газопровод. 162 многоквартирных дома остались без газа.

«Приношу свои извинения за действия подрядчика, который на сутки оставил без газа центр города. Поставил задачу: к вечеру закончить все восстановительные работы. Как докладывает горхоз, сейчас управляющая кампания обходит все дома. Со своей стороны, мы применим штрафные санкции к подрядчику, который при ремонте дорог повредил газопровод на Советской. Прекрасно понимаю, что извинения не компенсируют отсутствие газа, но прошу оказать содействие газовщикам и коммунальщикам, которые проверяют оборудование. Это делается в целях безопасности», – написал Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

Департамент городского хозяйства сообщает, что в настоящее время ведется постепенное подключение многоквартирных домов. К 14:00 восстановлено газоснабжение 27 зданий. Работы планируют завершить до конца дня.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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