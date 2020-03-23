Развожаев назвал главную угрозу для Севастополя в борьбе с коронавирусом

Врио губернатора Севастополя призывает прибывших из-за границы граждан проявить сознательность и находиться дома на карантине, а при ухудшении самочувствия сообщать на горячую линию по борьбе с коронавирусом.

Михаил Развожаев отметил, что сейчас основную угрозу представляют те люди, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и скрыли этот факт по прибытии.

Он сообщил, что для помощи севастопольцам, которые находятся в режиме самоизоляции, сегодня будет создан волонтерский штаб. Волонтеры помогут им купить необходимые продукты и лекарства.

«Ситуация под контролем, но мы расслабляться не собираемся, – подчеркнул глава Севастополя. – Все мероприятия по предотвращению распространения инфекции в Севастополе проводятся в необходимом объеме. Если ситуация усложнится, то власти готовы ввести и дополнительные меры».

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь