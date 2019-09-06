Развожаев не исключает, что Севморпорт удастся оздоровить и оставить в собственности города

Сегодня руководитель региона встретился с коллективом Севастопольского морского порта.

“Никаких решений на уровне правительства об оптимизации и сокращении коллектива не принималось, – первым делом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев. – Никто из сотрудников без его на то желание предприятие не покидает”.

Если кто-то из уже уволившихся считает, что на него было оказано давление, можно вернуться на предприятие, заявил Развожаев. Было принято решение об оздоровлении и передачи в федеральную собственность. Но пока предприятие находится в собственности Севастополя, и работа по оздоровлению не закончена.

“Если получится запустить ряд проектов в рамках порта, процесс федерализации, возможно, не состоится “, – заявил врио губернатора.

Один из руководителей порта сообщил, что вакансии на предприятии есть: недокомплект на паромах и пассажирских катерах. Зарплата выше, но и режим работы сложнее. Тогда поднялся один из работников и подтвердил, что он был матросом, а ему предложили стать контролёром на катере. Начальник отдела кадров заявил, что в августе долги по зарплате были погашены.

На следующую среду Михаил Развожаев назначил еще одну встречу с сотрудниками порта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь