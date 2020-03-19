Развожаев попросил Путина присвоить жителям осажденного Севастополя статус ветеранов войны

19 марта 2020     22
Развожаев попросил Путина присвоить жителям осажденного Севастополя статус ветеранов войны

Владимир Путин, работающий в эти дни на полуострове, сегодня провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Распространение коронавируса и принятие закона о предоставлении статуса ветерана Великой Отечественной войны жителям осаждённого Севастополя – два этих вопроса стали главными на встрече.

Развожаев сообщил Путину, что в Севастополе на домашнем карантине находятся 77 человек и еще восемь в инфекционной больнице, которую определили как базовую для лечение таких пациентов. Пока ни одного подтверждённого анализа не было.

Путин сказал, что нужно быть готовым к любому развитию событий.

Затем Развожаев озвучил еще одну проблему. Сейчас в городе живут 1217 человек, имеющих статус «Житель осажденного Севастополя». Почти год: с 30 октября 1941-го по 4 июля 1942-го, когда в городе находились фашисты, эти люди работали в штольнях и подвалах, ухаживали за ранеными. Но статуса ветерана войны у них нет, и они получают только меры региональной поддержки.

«Там разово необходимо около 100 миллионов выделить, чтобы компенсировать всё, как в Федеральном законе о ветеранах, а что касается постоянных выплат – это около 50 миллионов. Даже большую часть этих льгот мы региональными мерами закрываем. Само понимание, что они, жители осаждённого Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей. Я практически каждый день с ними встречаюсь, они меня попросили к Вам обратиться, чтобы Вы такой закон поддержали, – рассказал врио губернатора Севастополя. – Его дважды законодательное собрание первого созыва вносило в Государственную Думу, но Правительство его отклоняло. Говорят, что могут возникнуть какие-то аналогии на других территориях. Но у нас только Ленинград и Севастополь находились в такой ситуации. Ленинград, конечно, в большем периоде, и понятен подвиг, но Севастополь – семь месяцев, тем более совершенно героически… В 2014 году таких людей было 1800, сейчас – 1217. Очень прошу Вас поддержать этот законопроект и к 75-летию Победы этот статус людям дать”.

«Хорошо», – ответил Развожаеву Путин.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото kremlin.ru

Источник: Вести.Севастополь

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