Развожаев попросил строителей отказаться от «штурмовщины»

25 ноября 2019     21
Развожаев попросил строителей отказаться от «штурмовщины»

Ремонт ул. Советской вновь стал одной из центральных тем обсуждения на утреннем аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Второй слой асфальта на улице будет уложен до конца недели, готов тротуар, идет установка дорожных знаков. Работы, как оказалось, продолжаются даже ночью.

«Как в анекдоте: то густо, то пусто. То три недели там конь не валялся, то мы начинаем в воскресенье в 11 ночи отбойными молотками стучать, – возмутился Михаил Развожаев, врио губернатора г. Севастополя. – Не надо такой штурмовщины сейчас – за счет психики людей нагонять давно упущенные сроки!»

Сдать объект подрядчик должен до 10 декабря. А вот ремонт на улице Керченской завершен давно, но до сих пор там нет разметки и света. Об этом севастопольцы написали главе города в социальных сетях. Михаил Развожаев вновь дал несколько поручений подчиненным на основе этих жалоб.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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