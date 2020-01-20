Развожаев поручил подготовить план действий при нехватке в Севастополе пресной воды

20 января 2020     13
Развожаев поручил подготовить план действий при нехватке в Севастополе пресной воды

Такое поручение врио губернатора города озвучил сегодня членам правительства. По словам Развожаева, сейчас повода для беспокойства нет: городское водохранилище заполнено наполовину.

Но, по прогнозу, зимой будет мало снега. И весной властям может понадобиться координировать действия с республикой Крым, чтобы не допустить дефицита воды.

Накануне Михаил Развожаев побывал на водохранилище, где провели обряд освящения воды, и смог лично оценить запасы пресной воды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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