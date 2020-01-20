Развожаев поручил провести инвентаризацию общественных туалетов

20 января 2020     16
Развожаев поручил провести инвентаризацию общественных туалетов

Сегодня на аппаратном совещании правительства врио губернатора Михаил Развожаев попросил своего заместителя Владимира Базарова инвентаризировать все городские туалеты: выяснить, кому какой принадлежит и кто его обслуживает.

Это поручение связано с жалобами горожан на то, что многие туалеты в Севастополе не работают. Целый поток обращений был по парку 60-летия СССР. Реконструкция этого общественного пространства завершена, но туалеты до сих пор закрыты. Более того, из них почему-то льется вода прямо на новые дорожки.

Как сказал Владимир Базаров, инвентаризация пройдет в течение недели.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Моргулов прокомментировал назначение нового главы МИД КНДР
Моргулов прокомментировал назначение нового главы МИД КНДР

12:47 Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов, комментируя сообщения СМИ о новом министре иностранных дел в Северной Корее, заявил, что …


Что нужно знать каждому севастопольцу об изменениях в конституцию РФ
Что нужно знать каждому севастопольцу об изменениях в конституцию РФ

Конечно, оппозиционеры не могли упустить такой повод, как предложения о внесении изменений в действующую Конституцию, прозвучавшее в ежегодном послании президента …


В Кривом Роге осквернили памятник жертвам холокоста
В Кривом Роге осквернили памятник жертвам холокоста

Памятник жертвам холокоста осквернили в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Украины в Днепропетровской области. Правоохранители проводят следственные действия, …


«Крымские новости» поучаствовали в праздновании Крещения Господня в Феодосии
«Крымские новости» поучаствовали в праздновании Крещения Господня в Феодосии

Самый высокочтимый праздник у восточных христиан – Воскресение Христово – Пасха. Но не менее многолюдно в православных храмах и в …


Задержан бывший директор «Севтеплоэнерго»
Задержан бывший директор «Севтеплоэнерго»

Бывшего директора теплоснабжающей компании Севастополя ГУП “Севтеплоэнерго” задержали после проверки, проведенной контрольным управлением правительства города, сообщает ТАСС. Сейчас он дает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты