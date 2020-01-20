Развожаев поручил провести инвентаризацию общественных туалетов

Сегодня на аппаратном совещании правительства врио губернатора Михаил Развожаев попросил своего заместителя Владимира Базарова инвентаризировать все городские туалеты: выяснить, кому какой принадлежит и кто его обслуживает.

Это поручение связано с жалобами горожан на то, что многие туалеты в Севастополе не работают. Целый поток обращений был по парку 60-летия СССР. Реконструкция этого общественного пространства завершена, но туалеты до сих пор закрыты. Более того, из них почему-то льется вода прямо на новые дорожки.

Как сказал Владимир Базаров, инвентаризация пройдет в течение недели.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь