Развожаев пригрозил увольнением руководства ГБУ «Парки скверы»

9 января 2020     11
Развожаев пригрозил увольнением руководства ГБУ «Парки скверы»

Состояние парка Учкуевка в новогодние каникулы вызвало недовольство врио губернатора Михаила Развожаева. Горожане пожаловались ему на неработающие туалеты, неготовую площадку для выгула собак и другие недоделки.

Сегодня утром на аппаратном совещании правительства глава города заявил, что в отношении руководства ГБУ “Парки и скверы” будут приняты «кадровые решения».

После масштабной реконструкции парк торжественно открыли 28 декабря, и посмотреть на него потянулись жители не только Северной стороны, но и всего города.

Вице-губернатор Владимир Базаров сегодня сообщил, что сейчас туалеты в парке уже работают, тем не менее это известие не смягчило негодование врио губернатора. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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