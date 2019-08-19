Развожаев раскритиковал благоустройство сквера у горбольницы №5

19 августа 2019     19
Развожаев раскритиковал благоустройство сквера у горбольницы №5

Временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева возмутила ситуация с благоустройством сквера у пятой городской больницы. Как выяснилось, подрядчик по своей инициативе вырыл траншею и уничтожил несколько сосен. Таким образом строители готовили фундамент для забора вокруг больницы.

«Вот что это происходит? Специально попросил, проконтролируйте! Что там этот забор, кому неймётся заборами закрываться?» – возмутился Развожаев.

Сейчас строители бросили канаву и сделали рядом ещё одну. В ней забетонировали сваи, чтобы с минимальными повреждениями почвы установить ограждение. Но уничтожение деревьев послужило основанием уволить заместителя главного врача по административно-хозяйственной части.

В июле к врио губернатора в социальных сетях обратилась мама ребенка, обеспокоенная тем, что в здании 5-ой горбольницы начнут демонтировать балконы, а детей из отделения никуда не перевели. Она пожаловалась и на то, что строители не соблюдают тихий час, и ее ребёнок не может спать днём. Михаил Развожаев поручил строителям соблюдать график ремонтных работ, который предполагал так называемый тихий час с 13:00 до 16:00. Кроме этого врио губернатора посмотрел, как подрядчик соблюдает «культуру» строительства. Выяснилось, что никак: газон был завален строительным мусором, также мусор разбросан и по территории.

Источник: Вести.Севастополь

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