Развожаев распорядился отменить начисления за отопление подъездов, в которых нет батарей

Начисления за отопление общедомовых помещений, которые предприятие Севтеплоэнерго произвело жителям города за год, временно исполняющий обязанности губернатора распорядился отменить.

Об этом Михаил Развожаев написал на своей странице в Фейсбуке. Информацию о спорных квитанциях он также прочитал в социальных сетях и вмешался в ситуацию. Ресурсоснабжающей организации и севастопольцам разъяснил, что в начале года в правила, утвержденные Правительством России, были внесены изменения.

Те, у кого в квартирах установлены индивидуальные системы отопления, за содержание общего имущества обязаны платить. Однако есть подъезды, в которых батареи не установлены, а начисления людям пришли. Более того, сразу за 10 месяцев. Глава региона пообещал, что скоро будет сделан перерасчет, и оплачивать такие квитанции не стоит.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь