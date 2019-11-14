Развожаев рассказал иностранным журналистам, как развивается Севастополь

Севастополь открыт для гостей со всего мира, заявил врио губернатора города.

Делегация иностранных журналистов, представляющих печатные и электронные издания Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго, сегодня приехала в Севастополь. День начался для гостей со встречи с врио губернатора Михаилом Развожаевым в общественной приемной «Единой России».

Развожаев сразу же признался, что влюбился в Севастополь и уверен, что и гости за время визита успеют сделать то же самое.

Он хочет, чтобы расширялось международное сотрудничество, поэтому в Севастополе готовы встречать иностранные делегации и показывать, как развивается город. Такого строительства социальной инфраструктуры здесь не было с послевоенного времени, сказал Развожаев. Он рассказал гостям о проектах и суммах, выделяемых на них – и тех, что уже находятся на этапе создания, и тех, что только планируются – например, запуске аэроэкспресса в Севастополь из нового аэропорта Симферополя.

Также гостей ждет обзорная экскурсия по городу и посещение Херсонеса Таврического. Сопровождать журналистов будет председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь