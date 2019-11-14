Развожаев рассказал иностранным журналистам, как развивается Севастополь

14 ноября 2019     13
Развожаев рассказал иностранным журналистам, как развивается Севастополь

Севастополь открыт для гостей со всего мира, заявил врио губернатора города.

Делегация иностранных журналистов, представляющих печатные и электронные издания Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго, сегодня приехала в Севастополь. День начался для гостей со встречи с врио губернатора Михаилом Развожаевым в общественной приемной «Единой России».

Развожаев сразу же признался, что влюбился в Севастополь и уверен, что и гости за время визита успеют сделать то же самое.

Он хочет, чтобы расширялось международное сотрудничество, поэтому в Севастополе готовы встречать иностранные делегации и показывать, как развивается город. Такого строительства социальной инфраструктуры здесь не было с послевоенного времени, сказал Развожаев. Он рассказал гостям о проектах и суммах, выделяемых на них – и тех, что уже находятся на этапе создания, и тех, что только планируются – например, запуске аэроэкспресса в Севастополь из нового аэропорта Симферополя.

Также гостей ждет обзорная экскурсия по городу и посещение Херсонеса Таврического. Сопровождать журналистов будет председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев. 

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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