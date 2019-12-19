Развожаев рассказал, кто будет строить больницу скорой помощи в Севастополе

Речь идёт о компании, которая входит в государственную корпорацию “Ростех”. Об этом написал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в FaceBook.

Развожаев заявил, что подрядчиком станет компания”РТ-Соцстрой”. И объяснил, что поиски подрядчиков для объектов федеральной целевой программы в Севастополе оказались непростой задачей, и до конца года многое сделать не удалось.

“Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии) чтобы не допустить к стройкам аферистов, есть проблемы и с качеством выполненных проектов. Поэтому торги не состоялись”, – пишет Развожаев.

Временно исполняющий обязанности губернатора также отметил, что деньги федерального центра, которые не удастся освоить из-за отсутствия подрядчиков, перейдут на 2020-й год.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь