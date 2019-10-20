Развожаев: «Севастопольстройпроект» не будет прокладкой между государственными деньгами и частниками

Новое предприятие ГУП «Севастопольстройпроект» зарегистрировано в налоговой службе. Оно будет работать как модель генерального подрядчика. Готовится постановление правительства о наделении ГУПа правами единственного исполнителя услуг по объектам ФЦП. Об этом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил на встрече с главными редакторами телеканалов города. Свое первое большое интервью он дал в зале Константиновской батареи.

«Все, что будет строиться по ФЦП, будет передаваться ГУПу, а он сам будет набирать подрядчиков на определенные виды работ. Это не значит, что он будет прокладкой между государственными деньгами и частниками. Хотя на первом этапе, пока он не нарастит собственные мощности, большое количество работ будет отдаваться на субподряд. Но здесь важно, чтобы не передавать объект целиком, а вести качественное управление стройкой», – объяснил Развожаев.

Еще один важный момент – повышение качества проектирования. Низкий уровень проектов стал настоящей проблемой для заказчиков и строителей. С 2022 года, скорее всего, будет принята новая ФЦП развития Севастополя, и проекты, которые будут осуществляться по ней, должны быть высокого качества, сказал врио губернатора.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь