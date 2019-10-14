Развожаев хочет видеть севастопольцев среди «Лидеров России»

14 октября 2019     14
Развожаев хочет видеть севастопольцев среди «Лидеров России»

Стартовал уже третий федеральный конкурс «Лидеры России»: страна ищет руководителей нового поколения.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал севастопольцев принять участие в конкурсе.

«Я часто слышу, что все конкурсы, только для молодых. В конкурсе «Лидеры России» можно участвовать до 55 лет. Каждый человек, который обладает знаниями, интеллектом и желанием работать на благо страны – может попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее России», – написал на своих страницах в соцсетях Михаил Развожаев.

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко весной этого года стала победителем второго конкурса.  И после победы ее повысили в должности – назначили исполняющей обязанности вице-губернатора.

А финалистку конкурса – Ольгу Лебедеву – назначили заместителем генерального директора Корпорации развития Севастополя. 

Кроме продвижения по службе победители получают образовательные гранты на миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и госуправления, возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны.

Служба информации “Вести – Севастополь” 

Фото с сайта “Известий”

Источник: Вести.Севастополь

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Развожаев хочет видеть севастопольцев среди «Лидеров России»
Развожаев хочет видеть севастопольцев среди «Лидеров России»

Стартовал уже третий федеральный конкурс «Лидеры России»: страна ищет руководителей нового поколения. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал севастопольцев принять …



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