«Институт города: проектирование образовательной платформы с бизнесом, администрацией, экспертами» – честный разговор со Святославом Муруновым

25 января 2019     80
«Институт города: проектирование образовательной платформы с бизнесом, администрацией, экспертами» - честный разговор со Святославом Муруновым

29 января в 10:00 на базе Севастопольского государственного университета пройдет семинар «Институт города: проектирование образовательной платформы с бизнесом, администрацией, экспертами».
Основное внимание будет уделено вопросам взаимодействия города и университета в решении задач по формированию нового урбанистического пространства Севастополя.

В рамках семинара состоится честный разговор с известным урбанистом, основателем сети Центров Прикладной Урбанистики – Святославом Муруновым. Свят – основатель сети «Центров Прикладной Урбанистики», человек который повлиял на десятки (сотни?) различных инициатив по всей стране.

Участники встречи намерены осветить тему градообразующего потенциала и культурной идентичности нашего города, о возможностях переформатирования городского пространства и о многом другом.

 
Когда: 29 января в 10:00
Ждем вас по адресу: Севастополь, Севастопольский государственный университет, Университетская 33, конференц-зал FESTO.
Регистрация по ссылке sevsu.ru

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