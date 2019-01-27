«Институт города: проектирование образовательной платформы с бизнесом, администрацией, экспертами» – честный разговор со Святославом Муруновым

29 января в 10:00 на базе Севастопольского государственного университета пройдет семинар «Институт города: проектирование образовательной платформы с бизнесом, администрацией, экспертами».

Основное внимание будет уделено вопросам взаимодействия города и университета в решении задач по формированию нового урбанистического пространства Севастополя.

В рамках семинара состоится честный разговор с известным урбанистом, основателем сети Центров Прикладной Урбанистики – Святославом Муруновым. Свят – основатель сети «Центров Прикладной Урбанистики», человек который повлиял на десятки (сотни?) различных инициатив по всей стране.

Участники встречи намерены осветить тему градообразующего потенциала и культурной идентичности нашего города, о возможностях переформатирования городского пространства и о многом другом.



Когда: 29 января в 10:00

Ждем вас по адресу: Севастополь, Севастопольский государственный университет, Университетская 33, конференц-зал FESTO.

Регистрация по ссылке sevsu.ru