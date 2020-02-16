Разрешенную скорость движения на «Тавриде» могут увеличить

16 февраля 2020     19
Разрешенную скорость движения на «Тавриде» могут увеличить

Скорость движения автотранспорта на Крымском мосту и трассе «Тавриде» могут увеличить до 110 километров в час. 

По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, увеличение допустимой на «Тавриде» скорости возможно за счет повышения безопасности трассы. Он уточнил, что на дорогах, нормативное состояние которых доведено до соответствия первой-второй технической категории, можно устанавливать скорость, как на автострадах – 110 км/ч.

В январе 2020 года готовность «Тавриды» составляла 85%. Все работы на трассе планируется завершить в сентябре этого года, сообщает РИА Новости.

Сейчас разрешенная скорость движения на мосту составляет 90 км/ч, а на участке трассы от Керчи до Симферополя – 60 км/ч. 

В России скорость 110  км/ч разрешена на нескольких платных трассах, а общая протяженность таких дорог в стране составляет всего лишь 193 км. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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