Разрешенную скорость движения «Тавриде» могут увеличить

Скорость движения автотранспорта на Крымском мосту и трассе «Тавриде» могут увеличить до 110 километров в час.

По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, увеличение допустимой на «Тавриде» скорости возможно за счет повышения безопасности трассы. Он уточнил, что на дорогах, нормативное состояние которых доведено до соответствия первой-второй технической категории, можно устанавливать скорость, как на автострадах – 110 км/ч.

По состоянию на начало 2020 года готовность «Тавриды» составляла 85%. Все работы на трассе планируется завершить в сентябре этого года, сообщает РИА Новости.

Сейчас разрешенная скорость движения на мосту составляет 90 км/ч, а на участке трассы от Керчи до Симферополя 60 км/ч.

В России скорость 110 км/ч. разрешена на нескольких платных трассах, а общая протяженность таких дорог составляет 193 км.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь