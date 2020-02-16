Разрешён конфликт вокруг источника в Верхнесадовом

Жители села Верхнесадовое боятся, что питьевой источник, которым они пользуются полвека, закроют. Поводом для слухов послужило сообщение в местной газете, что Фонд госимущества посчитал скважину бесхозной.

Жители Верхнесадового на импровизированное вече собрались у часовни. Кто-то из них прочитал, что единственная в селе артезианская скважина под угрозой закрытия. Эту информацию опубликовали «Севастопольские известия». Фонд госимущества приводит список объектов недвижимости, которые, по мнению властей, являются бесхозными.

Опасения жителей Верхнесадового понятны: люди боятся повторения ситуации, которая происходила здесь в конце 2000-х. Тогда этот участок был пустой, и некая коммерческая фирма хотела получить эту землю и скважину, которая находится на ней, в личное пользование. Тогда люди отстояли право пользоваться источником питьевой воды, а чуть позже на этой земле появилась часовня.

Священнослужители облагородили площадку: установили навес, сделали кран, чтобы было удобно набирать воду. И теперь здесь всё время очередь.

«Это не только местные жители. Здесь воду берут и из Бахчисарая, из Симферополя. Большой наплыв севастопольцев. Мы всё готовим на этой воде. И консервируем. И пьём. Людей много, которые жаловались, что с почками проблемы у них. Говорят, что этой водой вылечились», – делится житель села Верхнесадовое Евгения Ценаридзе.

Народное мнение подтверждают исследования учёных «Крымгеологии», проведенные ещё в середине прошлого века. Скважина очень глубокая, больше 800 метров, поэтому у воды особые свойства.

«Вода относится к питьевым водам и даже рекомендуется для районов с плохой экологией. Вода не содержит никаких патогенных микроорганизмов. Провели исследования, доказали, что кишечная палочка в водопроводной воде сохраняет свою жизнедеятельность более шести месяцев, в этой воде погибает за 30 дней», – рассказывает заведующий отделением хирургии Клинического медицинского центра Святителя Луки (город Симферополь) Олег Безруков.

Полезные качества воды заинтересовали сотрудников городского экоцентра. Это одна из 11-ти контрольных скважин. Лаборанты постоянно контролируют параметры источника, чтобы по ним оценивать состояние водоносных слоёв в регионе.

«Есть скважины у нас, которые требуют ремонта, благоустройства территории. Для этого выделяются деньги. Мы не можем ремонтировать что-то, что не является нашим. Поэтому это ставится на баланс, в оперативное пользование. Перекрывать доступ к скважине, ограничивать подход к воде никто не будет», – поясняет начальник территориального фонда геологической информации ГБУ «Экоцентр» Севастополя Людмила Баканова.

Поэтому, выяснить, кто же собственник скважины в Верхнесадовом – процедура исключительно бюрократическая, успокаивают людей представители городских властей.

«Мы договорились, что совершим совместный поход в Фонд государственного имущества, предоставим все эти документы, чтобы они увидели, объяснили, подробно рассказали. В любом случае мы этот вопрос постараемся до людей максимально донести», – говорит депутат Заксобрания Севастополя Роман Кияшко.

После этих объяснений народное собрание было закрыто. Диалог помог снять социальное напряжение, люди разошлись по домам. Им объяснили, что в общем-то они и есть собственники этого питьевого источника.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь