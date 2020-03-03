Разрушенную могилу матроса-краснофлотца восстановят к 9 мая

Сегодня стало известно, что в посёлке Сахарная Головка неизвестные повредили захоронение неизвестного солдата. Глава Севастополя Михаил Развожаев направил на место происшествия представителей городских служб.

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Одиночное захоронение неизвестного краснофлотца в посёлке Сахарная Головка было сделано в 70-е годы XX века. То, что это именно краснофлотец-матрос, можно утверждать, потому что на погибшем была обнаружена военно-морская форма, а рядом – была найдена кобура пистолета.

С тех пор, как это захоронение было здесь сделано и обустроено, за ним в добровольном порядке наблюдают ученики школы №17, расположенной неподалеку. Как правило, они посещали это место дважды в год для того, чтобы благоустроить территорию, подкрасить ограду. По периметру было сделано железное ограждение.

«Своими усилиями, насколько у нас хватало этой возможности, красили ограду, красили звезду, что очень любили делать дети, и небольшой обелиск, который был на этой могиле», – рассказывает учитель истории и обществознания школы №17 Севастополя Светлана Горгоцкая.

Что произошло сейчас доподлинно не известно. Информацию о том, что ограда на месте захоронения исчезла, а также были повреждены металлические конструкции непосредственно на захоронении, первым сообщил депутат местного совета. Сейчас полиция проводит проверку по этому факту, но пока юридической оценки ему не дано. Неизвестно это хулиганство или будет классифицировано как вандализм. Впрочем, видно, что само захоронение не тронуто и не разграблено.

«Обращаемся к гражданам, если вдруг станете очевидцами подобного события, то обращайтесь в Департамент городского хозяйства и в правоохранительные органы круглосуточно, – сообщил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. – Мы сразу же будем оперативно реагировать».

Проверка проводится сотрудниками полиции, как видно, они сейчас исследуют само захоронение, пытаясь обнаружить отпечатки пальцев тех, кто мог совершить это преступление.

Уже известно, что в самое ближайшее время захоронение будет приведено в порядок, об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети. К 9 мая уже точно и ограда, и само захоронение будут приведены в порядок и вновь обустроены.

«У нас есть этот объект, мы прекрасно помним, как памятник выглядел до этого. Можно установить, что здесь была оградка, что здесь раскурочена плита металлическая, ее пытались вытащить, но по какой-то причине оставили и, соответственно, мы сможем по имеющимся у нас фотографиям потом понять, как можно привести этот памятник в порядок», – говорит заместитель начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова.

Олег Смирнов

Источник: Вести.Севастополь